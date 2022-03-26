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8 ilde 12 milyon fidan toprakla buluşacak Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner: “Ağaçlandırmada ikinci, erozyon kontrol çalışmalarımızla birinci sıradayız” “Son zamanlarda yaşanan kar yağışı bizleri, orman teşkilatını ve orman çiftçilerimizi çok mutlu etti”

İHA

8 ilde 12 milyon fidan toprakla buluşacak Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner: “Ağaçlandırmada ikinci, erozyon kontrol çalışmalarımızla birinci sıradayız” “Son zamanlarda yaşanan kar yağışı bizleri, orman teşkilatını ve orman çiftçilerimizi çok mutlu etti”

Ağaçlandırmada ikinci, erozyon kontrol çalışmalarında birinci sırada olduklarını belirten Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, “Son zamanlarda yaşanan kar yağışı bizleri, orman teşkilatını ve orman çiftçilerimizi çok mutlu etti. Bizler için bereketli oldu” dedi.
Bünyesinde Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Malatya, Muş, Tunceli ve Van olan Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlük, bu yıl programına 12 milyon fidan üretimi aldı. Yine fidan yetiştiriciliği bakımından Eskişehir’den sonra ikinci sırada yer alan Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, yetiştirdiği 76 çeşit fidanı bölge genelinde toprakla buluşturacak. Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner öncülüğündeki bin 37 personel, geleceğe nefes olabilmek için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

"Dağlarımızdaki kar, yaz kuraklıklarını atlatabilmeleri için bitkilerimize can suyu olacak"
Ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Elazığ Orman Bölge Müdürü Çetiner, “Ağaçlandırmada ikinci sırada, erozyon kontrol çalışmalarımızla birinci sıradayız. Fidan üretiminde de 2021 yılında 12 milyon fidanı üretmiş, 6 milyon fidanı da toprakla buluşturmuş durumdayız. Tabi son kuraklık ve iklim değişikliği ciddi manada bizim dikim yaptığımız sahalarda fidanların kurumasına neden oldu. Son zamanlarda yaşanan kar yağışı hakikaten bizleri, orman teşkilatını ve çiftçilerimizi çok mutlu etti. Bizler için bereketli oldu. Barajlarımız dolacak, dağlarımızdaki kar, yaz kuraklıklarını atlatabilmeleri için bu bitkilerimize can suyu olacak. Bu yıl yine ağaçlandırma, erozyon kontrol çalışmalarımız Hakkari’den tutun Malatya’ya kadar 8 ilde devam ediyor. Burada toprak işlemelerimizin ihalelerini zamanında yapmış durumdayız. Karların erimesine müteakip toprak işlemelerimizi, teraslarımızı, çukurlarımızı hazırlayacağız. Sonbaharda fidanlarımızın yüzde 90’ını dikmiş olacağız. Çünkü vejetasyon dönemi son buluyor ve fidanların su ihtiyacı yok, bu vesile ile daha başarılı oluyoruz” dedi.

"13 milyon fidanı üretmek üzere planlamamızı yaptık"
Bu yılki fidan üretim programının 12 milyon olduğunu aktaran Çetiner, “Biz 13 milyon fidanı üretmek üzere planlamamızı yaptık. Nasip olursa biz Elazığ’da 2,5 milyon bölge içinde 6 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Fidanlık olarak da Eskişehir Bölge Müdürlüğünden sonra en büyük alan olarak da fidan yetiştiriciliği bakımından biz ikinci sıradayız. Bölgemizde özellikle asıl ağaç türümüz, meşe ve ardıç olduğu için onlara ağırlık veriyoruz. Çam, sedir ve yapraklı türlerden de özellikle meşe, karaağaç, akasya, aylantus, alıç var. Geliştirici tür konusunda da çiftçilerimizin hep yanındayız. Ceviz ve badem de aşıladığımız oluyor. Vatandaşlara ücretsiz dağıtımımız oluyor. Fidanlıklarımızda toplam 76 çeşit fidan üretiyoruz. Ağırlığı Malatya ve Elazığ. Tunceli ve Bingöl’de de fidanlık şefliğimiz var. Bin 37 personelle tüm ormancılık çalışmalarımızı birlikte yürütüyoruz. Elazığ’da da 423 personelimiz var. Bölge Müdürlüğümüz merkezinde işçi, memur ve teknik eleman dahil 423 personelimiz mevcut. Faaliyetlerimizi bu ekip arkadaşlarımızla yürütmekteyiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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