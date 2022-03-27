Hayali için evini atölyeye çevirdi, maket uçak yapmaya başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayali için evini atölyeye çevirdi, maket uçak yapmaya başladı

İHA

Hayali için evini atölyeye çevirdi, maket uçak yapmaya başladı

En büyük hayali uçak fabrikasında çalışmak olan Ömer Güneş, evinin bir odasını atölyeye çevirdi. Birbirinden farklı maket uçaklar yapan Güneş, Selçuk Bayraktar’ın fabrikalarında görev almak istiyor.
Elazığ’da bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Ömer Güneş (29), uçak fabrikalarında çalışma hayalini gerçekleştirmek için farklı bir yol seçti. Covid19’a yakalandığı ve kısıtlamaların olduğu sırada evde kendi çabalarıyla maket uçak yapmaya başladı. İlk seferinde başarılı olamayan Güneş, ardından denemeler yaparak maket uçak yaptı. Yapabildiğini gören Güneş, evinin bir odasını adeta atölyeye çevirdi. Birbirinden farklı onlarca maket uçak yapan Güneş, bunlardan birini de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere birçok kişiye hediye etti. Hayalinin peşinden giden ve ufakta olsun bir yol kat etmeye çalışan Güneş, Selçuk Bayraktar’ın fabrikalarında görev almak istiyor. Şu an en büyük uçağı 1,5 metre olan Güneş, yapacağı uçaklardan birini de uçurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Hayalim İHA ve SİHA’ların fabrikasında çalışmak en büyük”
Maket uçak yapma serüvenini anlatan Ömer Güneş, “En büyük hayalim uçak fabrikalarında çalışmak. Bu hayali mi bir türlü gerçekleştiremedim. Pandemi sürecinde Covid19 geçirdiğim süre zarfında ve kısıtlamaların olduğu bir dönemde evde boş oturmaktansa farklı bir şeylerle uğraşmayı tercih ettim. Hayalim deki olan uçakların küçük maketlerini yapmaya başladım. İlk yaptığım maket uçak biraz şekilsizdi ondan sonra süreçte diğer yaptığım uçaklarım yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kısıtlama dönemi bittikten sonra daha büyük bir uçağın parçalarını marangoz atölyesinde kestirip evde birleştirip toplayıp bu hale getirdim. Hedefim daha büyük bir uçağı yapıp nasip olursa o uçağı çalıştırıp yürütmek. Bir nebzede olsa uçurma hevesimiz var uçurabilirsek ne mutlu bize. Selçuk Bayraktar’ın üretmiş İHA ve SİHA’ların fabrikasında çalışmak en büyük hayalimdir. Selçuk Bayraktar’a başarılar diliyorum. En büyük uçağım 1 buçuk metre tabi diğer uçaklarım küçüktü 50 santimlik ve 70 santimlik ebatlardaydı. Uçakları yaparken küçük oğlum Yusuf Ali bana yardımcı oluyor kendisi benim çırağım olur” dedi.

“Daha büyük bir uçak yapmayı hedefliyorum”
Yaptığı uçakları devlet büyüklerine hediye eden Güneş, “Uçakları hediye ettiğim kişilerin arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da vardı. Daha birçok kişiye verdik. Yaptığım uçaklardan birini de şu anki Akıncı SİHA uçağına benzetmiştim. Ama o şuanda elimizde değil onu oğlum kontrol noktasında bir polise hediye etti. Birçok uçak yaptım yaklaşık 30 tane vardır. Görenler çok güzel olduğunu söylüyorlar ve sürekli benden hediye istiyorlar. Şu anda yaptığımız uçağın en büyüğü bu ama ileri de daha büyüğünü yapmayı hedefliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yabancı turistler Türk Gecesinde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Yabancı turistler Türk Gecesinde doyasıya eğlendi
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 - Çarşambaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 - Çarşambaspor: 1
Elazığ’da iki aile arasında kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da iki aile arasında kavga: 2 yaralı
8 ilde 12 milyon fidan toprakla buluşacak Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner: “Ağaçlandırmada ikinci, erozyon kontrol çalışmalarımızla birinci sıradayız” “Son zamanlarda yaşanan kar yağışı bizleri, orman teşkilatını ve orman çiftçilerimizi çok mutlu etti”
YEREL HABERLER 8 ilde 12 milyon fidan toprakla buluşacak Orman Bölge ...
Elazığ’da el sanatları kursu kadınlara hem terapi hem de gelir kaynağı oldu
YEREL HABERLER Elazığ’da el sanatları kursu kadınlara hem terapi hem ...
Aliye, Polish Open Turnuvası’na iyi başladı
YEREL HABERLER Aliye, Polish Open Turnuvası’na iyi başladı
Kamu taahhüt ve müteahhitlik sektörü istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kamu taahhüt ve müteahhitlik sektörü istişare ...
Elazığ’da “İşin Var, Gücün Var” çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Elazığ’da “İşin Var, Gücün Var” çalıştayı düzenlendi
Sosyalhane binası inşa çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Sosyalhane binası inşa çalışmalarında sona gelindi
Elazığ takımları evinde sahne alacak
YEREL HABERLER Elazığ takımları evinde sahne alacak
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 135 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 135 şüpheli ...
Elazığ'da bir haftada uyuşturucudan 5 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da bir haftada uyuşturucudan 5 tutuklama
Gizem Özer’e Elazığ’da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Gizem Özer’e Elazığ’da coşkulu karşılama
Tıraş olan maç bileti hediye
YEREL HABERLER Tıraş olan maç bileti hediye
Elazığ’da üreticilere 6 bin 500 dut fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da üreticilere 6 bin 500 dut fidanı dağıtıldı
Anadolu Yıldızlar Ligi yüzme grup müsabakaları Elazığ’da yapıldı
YEREL HABERLER Anadolu Yıldızlar Ligi yüzme grup müsabakaları ...
Elazığ’da 250 öğrenciye SİBERAY eğitimi verildi
YEREL HABERLER Elazığ’da 250 öğrenciye SİBERAY eğitimi verildi
Dosta güven düşmana korku salan jandarma ekiplerinden anlamlı proje Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaşlılar Haftası nedeni ile şehit yakınlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Dosta güven düşmana korku salan jandarma ekiplerinden ...
Bu kahveye oyun oynamaya değil uyumaya geliyorlar
YEREL HABERLER Bu kahveye oyun oynamaya değil uyumaya geliyorlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.