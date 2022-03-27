Elazığ’da badem ve kayısı ağaçları çiçek açtı

Kış mevsiminin yerini bahara bıraktığı Elazığ'da badem ve kayısı ağaçları çiçek açmaya başladı.

Elazığ'ın bazı bölgelerinde badem ve kayısı ağaçları çiçek açtı. Beyaz ve pembenin her tonunun mevcut olduğu ağaçlar rengarenk bir görüntü ortaya çıkardı. Öte yandan kayısısı ile ünlü olan Baskil ilçesinde de baraj sahili kısmında yer alan ağaçların çiçek açtığı öğrenildi.

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