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18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi

İHA

18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi

Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlikspor arasında oynanan ve toplamda çıkan 18 kırmızı kart nedeniyle tamamlanamayan müsabaka sonrası Diyarbakır ekibinin futbolcuları, Gençlik Merkezi Sentetik Saha soyunma odasını tanınmaz hale getirdi.
Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 16. haftasında oynanan ve 41 Fırat Üniversitesi GSK’nın üstünlüğüyle devam ederken yaşanan olaylardan dolayı tamamlanamayan Bismil 1936 Gençlikspor maçı sonrası Diyarbakır ekibi, Gençlik Merkezi Sentetik Saha soyunma odasını tanınmaz hale getirdi. Toplam 18 kırmızı kartın çıktığı ve tekme tokatlı kavganın yaşandığı maçın ardından hıncını soyunma odasından alan Bismil 1936 Gençlikspor futbolcuları taş üstünde taş bırakmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun maç sonucu ve yaşanan olaylar karşısında nasıl yaptırımlar uygulayacağı büyük merak konusu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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