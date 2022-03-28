Elazığ’da 66 köy yolu açıldı, 6'sında çalışmalar sürüyor

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Elazığ’da 2 gün önce etkisini gösteren kar yağışından dolayı kapanan 72 köy yolundan 66'sı açılırken 6'sından ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Elazığ'da 2 önce etkisi gösteren kar yağışının ardından 72 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Çalışmalarda 66 köyün yolu ulaşıma açılırken 6'sında ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hızla süren çalışmalar ile bugün itibariyle kapalı köy yollarının tamamen ulaşıma açılmasının planlandığı bildirildi.

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