Araştırma üniversitesi seçilen FÜ’nün odak alan eşleştirmeleri belli oldu

YÖK tarafından Araştırma Üniversitesi seçilen Fırat Üniversitesi’nin (FÜ) ‘Üniversite Bazında Odak Alan Eşleştirmeleri’ belli oldu.



YÖK tarafından Araştırma Üniversitesi seçilen üniversitelerin ‘Üniversite Bazında Odak Alan Eşleştirmeleri’ belli oldu. FÜ’nün de yetkinliğini kanıtladığı ve eşleştirildiği alanlar açıklandı. FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar öncülüğünde düzenlenen Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na katıldı. Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda YÖK Başkanı Özvar’ın yanı sıra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Üyeleri ile 3’ü vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 23 Araştırma Üniversitesi rektörü ve ilgili rektör yardımcıları yer aldı.

Gerçekleştirilen toplantıda araştırma üniversiteleri ‘Üniversite Bazında Odak Alan Eşleştirmeleri’ açıklandı. YÖK Başkanlığının değerlendirmeleri neticesinde FÜ, 11. Kalkınma Planında yer alan sektör başlıklarından Elektronik (Robotik ve Mekatronik), MakineElektrikli Teçhizat (Akışkan Gücü Dinamiği ve Akışkan Makineleri), Otomotiv ve Raylı Sistemler (Raylı

Sistemler) ve Kimya (Proses Kimyası ve Teknolojisi, Akışkan Dinamiği ve Isı/Kütle Transfer) alanlarında eşleştirmesi gerçekleştirildi.

Ayrıca odak alanlarından Sağlık alanında Klinik Araştırmalar (Endokrinoloji ve Obezite, İmmünoloji) alanları, Fen/Mühendislik alanında Deprem Çalışmaları, Optik, Elektrooptik, Fotonik ve Yapay Zeka Teknolojileri alanları, Sosyal alanında ise Dil ve Edebiyat alanlarında FÜ yetkinliğini kanıtlayarak eşleştirmelerde yer aldı.

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