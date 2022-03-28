Elazığ’da hasta ve yakınlarının yaptığı el emekleri görücüye çıktı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde açılan kurslarda, hasta ve hasta yakınlarının yaptığı birbirinden farklı el emeği ürünler görücüye çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol neticesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde El Sanatları Kursu açıldı. Hasta ve hasta yakınlarına yönelik açılan 9 kursta, birbirinden farklı yüzlerce ürün yapıldı. Yapılan ürünler bugün açılan sergi ile görücüye çıktı.

Halk Eğitim Merkezi tarafından kurslar düzenlendiğini aktaran AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, “Sergiyi gezdik. Hasta ve hasta yakınların güzel vakit geçiriyor. Hastanemize ayrı bir renk katmış” dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar ise “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığımızın iş birliği protokolü neticesinde sağlık birimlerinde hasta ve hasta yakınlarına yönelik kurslar planlıyoruz. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde de 6 el sanatları olmak üzere 9 kursumuz mevcut. Bu kurslarda biz vatandaşlarımızın el becerilerini geliştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek ve sosyal destek sağlamak amacıyla kurslarımızı açmaktayız. Tüm hasta ve hasta yakınları, mesai saati dışında hastaneye çalışanlarını kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

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