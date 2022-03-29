Elazığ SYSK, sezonu 4. tamamladı

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 17. hafta maçında deplasmanda Kızıltepe Spor Lisesi ile karşılaşan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, rakibini 3727 mağlup etti ve normal sezonu 4'üncü sırada tamamladı.
Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 17. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Mardin ekibi Kızıltepe Spor Lisesi’ne konuk oldu. Özcan Yıldız AİHL Spor Salonu'nda oynanan ve baştan sona Elazığ ekibinin üstünlüğüyle geçilen maçın ilk yarısını 2212 önde tamamlayan sarısiyahlılar maçı da 3727 kazanmasını bildi. Normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselme playoff maçlarına katılmaya hak kazanan Elazığ ekibi, B Grubu’ndan gelecek takımların da netleşmesiyle rakipleriyle hazırlıklarına başlayacak.
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