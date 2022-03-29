Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Fevzi Çakmak Polis Merkezi ekipleri, hırsızların dadandığı atıl durumdaki eski devlet hastanesi binasında kuş uçurmuyor. Sürekli devriye atan polis ekipleri, aynı zamanda dron ile havadan kontrol sağlıyor.

Merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde bulun atıl durumdaki eski devlet hastanesi binası, bir zamanlar hırsızların uğrak mekanı olmuştu. Polis ekipleri, yaptığı denetimler ve ihbarlar üzerine çok sayıda hırsızlık şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Fevzi Çakmak Polis Merkezi ekipleri, bina çevresinde denetimlerini artırdı. Ekipler, bölgede koordineli bir şekilde sürekli devriye atarak hırsızlara geçit vermiyor. Devriyelerin yanı sıra aralıklarla dron kaldırarak havadan gözlem yapan ekipler bina çevresinde adeta kuş uçurtmuyor. Ekipler, şüphelendikleri en ufak olaya hemen müdahale ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, denetimlerine sürekli bir şekilde devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.