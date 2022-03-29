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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, TIR´ın üzerinden indirilmeye çalışılan iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Bu sırada iş makinesinin içinde bulunan operatör Mücahit Tuğ (63) hayatını kaybetti.

Kaza, dün Baskil ilçesi Eskiköy-Hacıhüseyinler köyü yolunda meydana geldi. İl Özel İdaresi´ne ait iş makinesi, heyelan nedeniyle kapanan yolda yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgeden götürülmek için TIR´a yüklendi. F.S. yönetimindeki TIR, dönüş yolunda çamura saplandı. TIR'ın çamurdan kurtarılması için iş makinesinin indirilmesine karar verildi. İş makinesi, indirme işlemi sırasında tepeden yuvarlandı. Bu sırada iş makinesinin içinde bulunan Mücahit Tuğ hayatını kaybetti.

Mücahit Tuğ'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-03-29 13:40:46



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