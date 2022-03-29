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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ İl Özel İdare TKBL’ye düştü

İHA

Elazığ İl Özel İdare TKBL’ye düştü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çankaya Üniversitesi’ne yenilen Elazığ İl Özel İdare’nin matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Çankaya Üniversitesi’ne 8451 yenilen Elazığ İl Özel İdare’nin bitime 3 hafta kala küme düşmesi matematiksel olarak garantilendi. 3 sezondur mücadele ettiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde iki kez Türkiye'yi Eurocup’ta temsil eden bordobeyazlı takım, bu sezon yapılan transferlere rağmen bir türlü istediği ritmi bulamadı ve küme düşmesi kesinleşti. 23. hafta sonunda 21 mağlubiyet, 2 galibiyetle 25 puan toplayan ve son sırada yer alan Elazığ İl Özel İdare, süper ligde son 3 maçına çıktıktan sonra gelecek sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde mücadele edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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