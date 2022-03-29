Bakımevinde hayvanlara kötü muamele davasında sanıklara 6'şar ay hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakımevinde hayvanlara kötü muamele davasında sanıklara 6'şar ay hapis cezası

DHA

Bakımevinde hayvanlara kötü muamele davasında sanıklara 6'şar ay hapis cezası


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Belediyesi Hayvan Hastanesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla açılan davada 4 kamu görevlisi, iyi hal indirimi uygulanarak görevi kötüye kullanma suçunun alt sınırından 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Türkiye Barolar Birliği Yürütme Kurulu Üyesi ve Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ayşegül Başkoçak Çiftçi, bunun emsal bir karar olduğunu belirterek, "Ancak alt sınırdan karar verilmesini kabul etmiyoruz, zaten kabul edilemez" dedi.
Elazığ Belediyesi'nin Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi´nde hayvanlara kötü muamele yapıldığı iddiasıyla hayvanseverlerin şikayetinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından 4 kamu görevlisi hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla geçen yıl Elazığ 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Elazığ Belediyesi'nin hayvan bakımevinde Ekim 2020´de 206 köpek, 88 kedi, Aralık 2020´de 103 köpek, 80 kedi, Ocak 2021'de 230 köpek, 85 kedi, Şubat 2021´de ise 192 köpek, 78 kedi öldü. 4 ayda toplam bin 62 hayvanın öldüğünü gösteren tutanaklarda, hayvanların ölüm sebepleri ise belirtilmedi.
Davanın karar duruşması bugün görüldü. Elazığ ve Konya barolarından avukatların da hazır bulunduğu duruşmada sanıklar Vesile T., Fikret G., Kübra Y.Ü. ve Hasan H.D. iyi hal indirimi uygulanarak görevi kötüye kullanma suçunun alt sınırından 6´şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Hayvanseverler mutlu olduklarını ancak cezanın kendilerini tatmin etmediğini belirterek üst mahkemeye başvurup itiraz edeceklerini söyledi. 
'EMSAL BİR KARARDIR'
Türkiye Barolar Birliği Yürütme Kurulu Üyesi ve Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ayşegül Başkoçak Çiftçi, "Bu dava bir emsal karardır. Tüm Türkiye'deki barınakları etkileyecektir. Sahipsiz hayvanların önünü açacak çok güzel bir davadır. Alt sınırdan karar verilmesini kabul etmiyoruz, zaten kabul edilemez. Ancak üst merciler, hukuk arayışımız devam ettiği için bunu değiştirecektir."
'KATLİAMIN BOYUTLARINI HUKUKİ OLARAK KANITLAMASINDAN MUTLUYUZ'
Veteriner Hekim Türkan Ceylan da yaptığı açıklamada, nihayet kazandıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Elazığ Belediyesi barınağında hukuken hayvanların katledildiği kesinleşti. Hukuki kararı aldık, çok mutluyuz. Alınan ceza bizi tatmin etmedi, onun için de bir üst mahkemeye başvuracağız ama bu kararın en azından katliamın boyutlarını hukuki olarak kanıtlanmasından dolayı çok mutluyuz. Bu mücadelenin başka bir canlının hakkını savunan bütün hak savunucularına örnek teşkil etmesini diliyorum. En başından beri bütün gönüllü arkadaşlarımız her davada daha da çoğaldı. 4 veteriner hekim, görevini kötüye kullanmaktan ceza aldı. Bu da hukuki olarak kesinleşmiş oldu. Hayvan katliamı ve suistimale devam ederlerse meslekten mene kadar gideceğiz. Bunun da buradan herkesin önünde sözünü veriyorum."
Hayvan Hakları İzleme Komitesi avukatlarından Hacer Gizem Karataş da, "Bugün açılan dosyada görevi kötüye kullanmanın alt sınırından 6 ay ceza aldılar. İyi hal indirimi verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yani birkaç yıl suç işlemezlerse sicillerine bile yansımayacak ama şu çok önemli. Elazığ'da ciddi bir yerel baskı vardı. Bu sebeple buradan görevi kötüye kullandıklarını yani orada ölen hayvanların onların sorumluluğu olduğunun çıkması aslında bizim için çok önemli. Zaten üst mahkemeye başvurup hükmün açıklanması geri bırakılması kararına ve cezanın miktarına tekrar itiraz edeceğiz. Umarım daha yüksek miktarda ceza almalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-03-29 16:22:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ İl Özel İdare TKBL’ye düştü
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare TKBL’ye düştü
Yıpranan ciltlere ‘SOS’ önerisi
YEREL HABERLER Yıpranan ciltlere ‘SOS’ önerisi
TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden yuvarlandı; operatör öldü
YEREL HABERLER TIR'dan indirilmeye çalışılan iş makinesi tepeden ...
(Düzeltme) Elazığ'da suçüstü yakalanan sahte polislerden biri tutuklandı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Elazığ'da suçüstü yakalanan sahte ...
Sahte sahte polisler tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte sahte polisler tutuklandı
Elazığ’da inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ’da inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı
Elazığ’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Sahte polisler dolandırıcılık yaparken gerçek polislere yakalandı Elazığ’da kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı vatandaşı dolandıran 2 şüpheliye suçüstü
YEREL HABERLER Sahte polisler dolandırıcılık yaparken gerçek ...
Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı
Elazığ’da ‘Değerlilerimiz Değerlerini Öğreniyor’ Projesi
YEREL HABERLER Elazığ’da ‘Değerlilerimiz Değerlerini Öğreniyor’ ...
Kayak takımlarıyla alışverişe çıkmıştı, bu kez sandalye ile hem kaydı hem de çay keyfi yaptı
YEREL HABERLER Kayak takımlarıyla alışverişe çıkmıştı, bu kez ...
Elazığ'ın şirin köyünde sis güzelliği
YEREL HABERLER Elazığ'ın şirin köyünde sis güzelliği
Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor
YEREL HABERLER Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş ...
Türkiye Badminton Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Türkiye Badminton Şampiyonası başladı
Elazığ SYSK, sezonu 4. tamamladı
YEREL HABERLER Elazığ SYSK, sezonu 4. tamamladı
Elazığ’da dozer uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Elazığ’da dozer uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Elazığ’da hasta ve yakınlarının yaptığı el emekleri görücüye çıktı
YEREL HABERLER Elazığ’da hasta ve yakınlarının yaptığı el emekleri ...
Araştırma üniversitesi seçilen FÜ’nün odak alan eşleştirmeleri belli oldu
YEREL HABERLER Araştırma üniversitesi seçilen FÜ’nün odak alan ...
Elazığspor, seyirci rekoru kırdı
YEREL HABERLER Elazığspor, seyirci rekoru kırdı
Elazığ’da basketbol müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Elazığ’da basketbol müsabakaları sona erdi
Elazığ’da 66 köy yolu açıldı, 6'sında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da 66 köy yolu açıldı, 6'sında çalışmalar ...
18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi
YEREL HABERLER 18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası ...
Türkiye şampiyonu kuaför, dünya şampiyonasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Türkiye şampiyonu kuaför, dünya şampiyonasına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.