Bakımevinde hayvanlara kötü muamele davasında sanıklara 6'şar ay hapis cezası



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Belediyesi Hayvan Hastanesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla açılan davada 4 kamu görevlisi, iyi hal indirimi uygulanarak görevi kötüye kullanma suçunun alt sınırından 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Türkiye Barolar Birliği Yürütme Kurulu Üyesi ve Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ayşegül Başkoçak Çiftçi, bunun emsal bir karar olduğunu belirterek, "Ancak alt sınırdan karar verilmesini kabul etmiyoruz, zaten kabul edilemez" dedi.

Elazığ Belediyesi'nin Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi´nde hayvanlara kötü muamele yapıldığı iddiasıyla hayvanseverlerin şikayetinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından 4 kamu görevlisi hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla geçen yıl Elazığ 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Elazığ Belediyesi'nin hayvan bakımevinde Ekim 2020´de 206 köpek, 88 kedi, Aralık 2020´de 103 köpek, 80 kedi, Ocak 2021'de 230 köpek, 85 kedi, Şubat 2021´de ise 192 köpek, 78 kedi öldü. 4 ayda toplam bin 62 hayvanın öldüğünü gösteren tutanaklarda, hayvanların ölüm sebepleri ise belirtilmedi.

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Elazığ ve Konya barolarından avukatların da hazır bulunduğu duruşmada sanıklar Vesile T., Fikret G., Kübra Y.Ü. ve Hasan H.D. iyi hal indirimi uygulanarak görevi kötüye kullanma suçunun alt sınırından 6´şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Hayvanseverler mutlu olduklarını ancak cezanın kendilerini tatmin etmediğini belirterek üst mahkemeye başvurup itiraz edeceklerini söyledi.

'EMSAL BİR KARARDIR'

Türkiye Barolar Birliği Yürütme Kurulu Üyesi ve Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ayşegül Başkoçak Çiftçi, "Bu dava bir emsal karardır. Tüm Türkiye'deki barınakları etkileyecektir. Sahipsiz hayvanların önünü açacak çok güzel bir davadır. Alt sınırdan karar verilmesini kabul etmiyoruz, zaten kabul edilemez. Ancak üst merciler, hukuk arayışımız devam ettiği için bunu değiştirecektir."

'KATLİAMIN BOYUTLARINI HUKUKİ OLARAK KANITLAMASINDAN MUTLUYUZ'

Veteriner Hekim Türkan Ceylan da yaptığı açıklamada, nihayet kazandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Elazığ Belediyesi barınağında hukuken hayvanların katledildiği kesinleşti. Hukuki kararı aldık, çok mutluyuz. Alınan ceza bizi tatmin etmedi, onun için de bir üst mahkemeye başvuracağız ama bu kararın en azından katliamın boyutlarını hukuki olarak kanıtlanmasından dolayı çok mutluyuz. Bu mücadelenin başka bir canlının hakkını savunan bütün hak savunucularına örnek teşkil etmesini diliyorum. En başından beri bütün gönüllü arkadaşlarımız her davada daha da çoğaldı. 4 veteriner hekim, görevini kötüye kullanmaktan ceza aldı. Bu da hukuki olarak kesinleşmiş oldu. Hayvan katliamı ve suistimale devam ederlerse meslekten mene kadar gideceğiz. Bunun da buradan herkesin önünde sözünü veriyorum."

Hayvan Hakları İzleme Komitesi avukatlarından Hacer Gizem Karataş da, "Bugün açılan dosyada görevi kötüye kullanmanın alt sınırından 6 ay ceza aldılar. İyi hal indirimi verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yani birkaç yıl suç işlemezlerse sicillerine bile yansımayacak ama şu çok önemli. Elazığ'da ciddi bir yerel baskı vardı. Bu sebeple buradan görevi kötüye kullandıklarını yani orada ölen hayvanların onların sorumluluğu olduğunun çıkması aslında bizim için çok önemli. Zaten üst mahkemeye başvurup hükmün açıklanması geri bırakılması kararına ve cezanın miktarına tekrar itiraz edeceğiz. Umarım daha yüksek miktarda ceza almalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-03-29 16:22:10



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