Osmanlı’dan gelen lezzet: Badem şekeri Elazığ'da 'Beyaz altın' olarak dillendirilen badem şekerine Ramazan öncesi talep arttı Kilosu 80 liradan alıcı bulan badem şekeri üretiminin Ramazan döneminde 8 kat artması bekleniyor

Elazığ'da her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da kentin 'beyaz altını' olarak dillendirilen Osmanlı geleneğinden gelen bademin badem şekerine yolculuğu başladı. Vatandaşların iftardan sonra çayın yanında kan şekerini düzenlediği için tükettiği şekerde üretimin 8 kat artması bekleniyor.

Osmanlı döneminde yapıldığı bilinen Elazığ’da Ramazan ayında hemen her eve giren hatta yurt dışına bile gönderilen badem şekeri, bu yıl da birçok işletmenin önünde yapılmaya başlandı. Yılın 11 ayında çok az üretimi olan ve kentte 'beyaz altın' olarak dillendiren badem şekerinin, Ramazan ayında üretimi ise rekor kırıyor. Günlük üretim ve tüketimi yaklaşık 8 kat artan badem şekeri için ustalar tatlı bir telaş içine giriyor. Kilogramı 80 liradan alıcı bulan ve ağırlıklı olarak yerli bademle hazırlanan kentin beyaz altını için ustalar 3 saat ter dökerek hazır hale getirilebiliyor. 3 saatin 1 saati bademin kavrulması ile 2 saati ise özel kazanda şekerlenmesiyle yapılıyor. Badem şekerine rağbet gösteren vatandaşların da en çok iftarlardan sonra çayın yanında kan şekerini düzenlediği düşünüldüğü için tükettiği kaydedildi.



"Ramazan ayında günlük 400 kilogram badem şekeri üretiyoruz"

Yaklaşık 15 senedir yöresel ürünler sektöründe olduğunu belirten badem şekeri üreticisi İrfan Açıkoğlu, “Yıllardır bu işi yapıyoruz. Eskiden sürekli Ramazan aylarında ön plana çıkan Elazığ’ın badem şekerini bu sıralar her gün yapmaya başladık. Günde 50 kilo yapıyorduk ama bu Ramazan ayında biraz daha yükseliyor ve günlük 56 kazan yapıyoruz bu da ortalama 350400 kilograma denk geliyor. Geçmişi Osmanlı döneminden gelen bir ürün Elazığ’ın 'beyaz altını' da dediğimiz yöresel bir üründür. Yapımında öncelikle her şey Elazığ’ın ürününü kullanıyoruz. Yerli badem şeker fabrikasından gelen şekerinden yapıyoruz. Bunların da belli bir ölçüleri var aşama aşama ilerliyoruz. Önce bademi kavuruyoruz sonra şekerimizi şerbet haline getiriyoruz kavurduktan sonra döner tavamızda yavaş yavaş şekerimizi ekleyerek belli bir kıvama getiriyoruz. İddialı olan ince şekerdir ki Elazığ’da da ince kabuk şeklinde üretip piyasaya satıyoruz. Önümüz Ramazan ve tatlı bir telaşımız da başladı. Ramazan’dan önce günde 1 ocak yani 50 kilogram falan gidiyorsa Ramazan ayında daha fazla rağbeti artıyor. İnsanların iftardan sonra kan şekeri düşüyor onun için atıştırmalık, çok ağır olmayan badem şekerini yiyorlar. Elazığlı vatandaşlarımız badem şekerini çok seviyor. Badem şekerini dışarı götürenler var, bu badem şekerini normalde 50 kilogram atıyorsak Ramazan ayında 350400 kilograma kadar çıkıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.