Elazığ’da jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 20212023 Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde çocukların daha güvenli bir şekilde evlerine ve okullarına gidebilmeleri için, okul servis araçlarını denetledi. İl genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, okul servis araçlarının yönetmeliğe uygun olup olmadığı, araç sürücüsü ve rehberin gerekli özellikleri taşıyıp taşımadıkları ve servis araçlarıyla ilgili gerekli belgelerinin olup olmadığı denetlenerek farkındalık oluşturmak amacıyla servis şoförlerine yönelik alkol denetimleri ve emniyet kemeri kontrolleri yapıldı. Ekipler ayrıca denetim esnasında servis şoförlerine trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulunarak denetimlerin, eğitimöğretim dönemi boyunca devam edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.