Elazığ’a bir okul müjdesi daha

Elazığ Belediyesi’nin Toplu Konut İdaresi tarafından Bızmişen mevkiinde yapılan yeni konut rezerv alanlarında inşa edeceği 12 derslikli okul için protokol imzalandı.

Elazığ’da 24 Ocak 2020 depreminin ardından kent genelinde yapımı süren okullar devam ederken, Elazığ Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü protokolü neticesinde kentin yeni yerleşim yerlerinden bir tanesi olan Bızmişen mevkiine belediye tarafından 12 derslikli okul yapılacağı açıklandı. İmza töreninde konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehrimizin eğitim noktasında daha ileri seviyelere yükselmesini sağlamak adına belediye olarak gerekli imkan ve desteği sunmanın gayretindeyiz. Daha önce yapım sözü verdiğimiz okul kararının, ilki için attığımız bu adımın devamı da gelecek. Şehrimizin ihtiyaç duyulan başka noktalarında da okul inşa edeceğiz. Öncelikle insanımızın dolaylı olarak da ülkemizin yarınlarına hizmet edecek çalışmalar hayata geçirmek, önemli bir sorumluluktur. Bu amaçla imzaladığımız bu protokol şehrimize hayırlı olsun” dedi.

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