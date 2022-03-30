Tedavisi yapılan yavru yaban keçisi doğaya bırakıldı

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Elazığ’da köylülerin bitkin halde bulduğu yavru yaban keçisi, tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

Arazide bitkin halde yavru bir yaban keçisi bulan köylüler, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerine bildirdi. Ekipler, olay yerine giderek yavruyu alıp Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan yavru yaban keçisi, iyileştikten sonra ekipler tarafından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

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