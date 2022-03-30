TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 0 - BÜ Alanya Kestelspor: 0

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TFF 3. Lig 2. Grup 22. hafta erteleme maçında HD Elazığ Karakoçan FK, sahasında BÜ Alanya Kestelspor’la 00 berabere kaldı.



Stat: Doğukent

Hakemler: Mehmet Semih Güçlü xx, Sezgin Altun xx, Eren Özçelik xx

HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu x (Ferhat dk. 70 x), Ömer Faruk Aydemir xx, Fatih Kıran xx, İlhan Aslanoğlu xx (Okan dk. 87), Ekrem Sütçü x (Muhammed Furkan dk. 46 x), Ahmet Can Arık xx, Kaan Güdü x (Seyid Ahmet dk. 70), Fatih Kızılay xx, Kadir Taşoğlu xx (İbrahim dk. 70 x)

BÜ Alanya Kestelspor: Onur Behiç Özalgan xx, Murat Şimşek xx, Ali Berke Timurcioğlu xx, Hasan Güleryüz xx, İlker Günaslan xx, Ahmet Buğrahan Tuncay xx, Alp Huy xx, Buluthan Bulut xx, Berat Eyüpoğlu x (Ahmet Ülük dk. 66 x), Mert Özmen xx, Baha Kısacık x (Samet dk. 66 x)

Sarı Kartlar: Cuma Ali, Muhammed Furkan (HD Elazığ Karakoçan), Berat, Ali Berke (BÜ Alanya Kestelspor)

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