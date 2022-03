Elazığ'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti: 'Nohut Ekmeği'

Her sene olduğu gibi bu yılda Elazığ’da Ramazan ayı ile birlikte nohut ekmeği tezgahlardaki yerini aldı.

Elazığ'da yarım asırdır üretilen bilinen "Nohut Ekmeği", her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da tezgahlarda yerini aldı. Vatandaşın önceden hemen her gün ürettiği nohut ekmek zamanla yerini sadece Ramazan ayına bırakarak Ramazanın simgesi haline geldi. Kentte belirli fırın ve pastanelerde üretilen ekmek, sabahın ilk saatlerinden itibaren tezgahlarda yerini alarak iftar saatine kadar satılıyor. Özellikle taze tüketilmesi önerilen nohut ekmeğin bu yıl da 7,5 liradan satılması planlanıyor.



"Ramazan’da yoğun bir talep var"

Nohut ekmeğinin Ramazan’a özel bir ekmek olduğunu belirten hamur ustası Murat Özcan, "Aslında Osmanlı döneminden gelen bir tarihi var. Nohut ekmeği nohut mayasından yapılır. Nohut bir gün öncesinden mayaya bırakılır. Mayalandırıldıktan sonra yapılır. Nohut ekmeği Ramazan’da sahurda talep edilen yoğun istek üzerine burada bir kalabalık içerisinde tüketilen bir ekmek çeşididir. Nohut ekmeğinin içeriği nohuttan gelir. Nohudu sıcak su içerisinde bekletiyoruz. Bu kendi mayasını oluşturuyor. Diğer malzemeleriyle beraber sıvı yağ, şeker, un ve tuz mikserde karıştırılarak ekmek şekline getiriyoruz. Bütün işlemleri gerçekleştirip üzerine yumurta sürüyoruz, susamını sürüp pişiriyoruz. Ramazan’da yoğun bir talep var. Normalde nohut ekmeği başka illerde de yapılıyor, ama bizim yaptığımız Elazığ ‘a özel ve eski tarihten beri geliyor. Hatta bizim caddelerimizde sokak satıcıları nohut ekmeğini evde yapıp satıyor” dedi.



"El emeği ile yapılması itibariyle lezzetli bir üründür"

Ramazan ayının bütün vatandaşlara sağlık ve bereket getirmesini dilediğini aktaran pastane işletmecisi Cihan Erdem ise "Özelikle Ramazan ayında sofraları süsleyen tatlılar için özel hazırlıklar yapıyoruz. Nohut ekmeği de bunlardan bir tanesidir. Hem iftarda hem sahurda gerek lezzetiyle gerekse besin değerinin yüksek olmasıyla oruç tutmayı kolaylaştırması bakımından güzel bir üründür. Biz de bunu en sağlıklı ve hijyenik şekilde sofralara sunmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Evliya Celebi Seyahatnamesinde nohut ekmeği için Arnavutluk tarafında yapılan ve gelecek nesillere aktarılması gereken lezzetlerden biri olarak bahsetmiştir. Bu da günümüze kadar bu şekilde gelmiştir. El emeği ile yapılması itibariyle lezzetli bir üründür. Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olmuştur. Kesin olmamakla birlikte 7,5 liradan satmayı planlıyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.

Tadını çok beğendiğini belirten müşteriler de "Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine burada nohut ekmeğinin meşhur olduğunu öğrendim. Bunun üzerine buraya geldim. Tadına baktım çok güzeldi. Satın aldım akşam eve götüreceğim. Ramazanda da buradan almaya devam edeceğiz. Bundan sonraki her Ramazanda buradayız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.