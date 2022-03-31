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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ilk asansörlü camisi Ramazan ayına hazır

İHA

Türkiye’nin ilk asansörlü camisi Ramazan ayına hazır

Hacı Ahmet İzzet Paşa tarafından 1866 yılında 26 kubbeli olarak Elazığ’da yaptırılan, Türkiye’nin ilk asansörlü camisi İzzetpaşa, Ramazan ayına özel hazırlanıyor.
Hacı Ahmet İzzet Paşa tarafından 1866 yılında yaptırılan İzzetpaşa Camisi, 100 yıl ibadetlere ev sahipliği yaptıktan sonra yıktırılarak 19661972 yılında tekrar yapıldı. Erken dönem Osmanlı sanatının bütün özelliklerini barındıran İzzetpaşa Camisi, Türk ve İslam dünyasının en önemli mabetleri arasında yer alıyor. Ramazan aylarında ibadet için daha yoğun ilgi gören, tarih boyunca Elazığ’ın çok sayıda manevi isminin imamlık ve müezzinlik yaptığı cami, Türkiye'nin en önemli camilerinden biri olarak biliniyor. Türkiye'de ilk asansörlü minareye sahip cami unvanına sahip olan cami toplamda 5 bin kişinin ibadet edebileceği alana sahip. Deprem ve pandemi nedeniyle 2 yıldır teravih namazları kılınmayan cami, bu yıl cemaatine kavuşacak.
Caminin tarihi hakkında bilgi veren İzzetpaşa Vakfı Başkanı Prof. Dr. Necip İlhan, “İzzetpaşa Camisi tarihi ve kökeni eski olan bir camilerden biridir. 1866 yılında Hacı Osmanoğlu Ahmet İzzetpaşa tarafından inşa edilmiş bir camidir. Hacıosmanoğlu Ahmet İzzetpaşa Osmanlı paşası ve dönemin Harput valisiyken bulunduğu süre içerisinde gerek Elazığ’a gerekse de Türkiye’nin çeşitli yerlerinde camiler, hanlar, çeşmeler yaptırmıştır. İzzetpaşa Camisi 1866 yılında inşa edilmiş ve 1967 yılına kadar burada ibadet hizmetleri sürdürülmüş ancak 1967 yılında caminin eskimesi veya binanın teknolojik olarak geride kalması sonucu yeni bir cami yapılması ihtiyacı doğmuştu. O zamanki büyüklerimizin de katkılarıyla 1967 yılında yapımına başlanan İzzetpaşa Camisi 1972 yılında yeniden yapılarak bu haliyle ibadete açıldı. İzzetpaşa Camisi selatin camilerden biridir. 2 minareli 2 şerefeli bir camidir ve Türkiye’de asansörle minaresine çıkılan ilk camidir. Yaklaşık bu camide 5 bin kişi ibadet yapabilmektedir” dedi.
Şehir dışından birçok kişinin camiye ziyarete geldiğini belirten Prof. Dr. İlhan, "İzzetpaşa Camisi'nde 2 yıl aradan sonra ilk defa bu Ramazan'da teravihte kılınacak, bu da bizim için çok anlamlı. Bütün hemşerilerimizle beraber ibadetlerimizi huzur içerisinde bu camide yapacağız. İzzetpaşa Cami tabii ki Türkiye’nin önemli camilerinden biri ve bu cami birçok caminin yapılmasında da plan proje anlamında öncülük yapmıştır. İzzetpaşa Camisi'nin minarelerindeki asansörlerle eskiden minareye çıkılıyordu şimdi eskisi gibi çıkılmıyor merkezi sistem aracılığıyla ezan okunuyor. Minarelerdeki asansörlerden biri çalışıyor diğerini ise kullanmıyoruz şu an için. Özellikle şehir dışından gelenler İzzetpaşa Camisi'nin ambiyansını merak ediyor. Gerçekten camide yapılan tezhip ve hat sanatlarıyla ilgili örnekler çok önemli. Cami ayrıca tescilli bir camidir. Tarihi bir cami olan İzzetpaşa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiştir. Caminin altında bulunan dükkanlar, iş yerleri, banyolar, kütüphanesi ve sosyal donatılarıyla birlikte tam bir külliye olarak hizmet vermektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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