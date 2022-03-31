Elazığ Hazarbaba Kayak Merkezinde sezon uzatıldı Türkiye’nin göl manzaralı kayak merkezlerinden Hazarbaba Kayak Tesisinde sezon uzatıldı

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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazarbaba Kayak Tesisi'nde kış ayının yağışlı geçmesinden dolayı kayak sezonu Ramazan ayının ortasına kadar uzatıldı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Hazar gölü manzarası ile dikkat çeken Hazarbaba Kayak Merkezi, kent geneline yoğun kar yağışının ardından kayak sezonunu uzattı. 2 bin 347 metre yüksekliğindeki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde turizmin gözde mekanlarından olan göl manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezi'nin sezonu uzatması, kayak sporu yapanları sevindirdi.

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