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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

DHA

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, hafif ticari araçla, otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ElazığMalatya kara yolu Baskil kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 ABC 148 plakalı hafif ticari araç ile 34 NU 4129 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil refüje çıkarken, hafif ticari araç ise devrildi. Kazada, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hafif ticari araçta bulunan Bahri Akbulut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-03-31 12:29:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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