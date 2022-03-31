Elazığ İl Özel İdare’de Galatasaray maçı hazırlıkları tamamlandı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında yarın Galatasaray’ı konuk edecek olan Elazığ İl Özel İdare’de, bu maçın hazırlıkları tamamlandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında yarın evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Elazığ İl Özel İdare’de bu maçın hazırlıkları tamamlandı. Çankaya Üniversitesi deplasmanı dönüşü 1 gün izin yapan ve Galatasaray maçı hazırlıklarını tek antrenmanla tamamlayan bordobeyazlı ekip kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Elazığ İl Özel idare ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan müsabaka yarın saat 14.00'te İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanacak. Basketbolseverler müsabakayı ücretsiz olarak izleyebilecek.

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