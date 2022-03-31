Elazığ´da 4´üncü kattan hafif ticari aracın üstüne düşen kadın ağır yaralandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 4´üncü kattan park halindeki hafif ticari aracın üzerine düşen N.Y. isimli kadın ağır yaralandı. İlk müdahalesi araç üzerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay, öğlen saatlerinde Üniversite Mahallesi Çınar Sokak´ta meydana geldi. Sokak üzerindeki apartmanın 4'üncü katında oturan N.Y., henüz bilinmeyen nedenle park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Kadının düştüğünü görenlerin ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi aracın üzerine çıkarak yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Y.´nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-03-31 19:03:47



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