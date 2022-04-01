Ramazan ayının vazgeçilmezi: Osmanlı şerbetleri

Elazığ'da yaklaşık 40 yıldır dede mesleği olan şerbetçiliği sürdüren 52 yaşındaki Adnan Yıldız, Ramazan öncesinde reyhan, meyan kökü şerbeti ve limonataları hazırlamaya başladı. Yıldız, hazırladığı şerbetlerin yapımı ve faydaları hakkında bilgi verdi.

Osmanlı şerbeti diye bilinen Ramazan şerbeti, hafif ve faydalı olmasıyla iftar sofralarının olmazsa olmazı olarak başköşede durmaya devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğunun yemek kültüründe önemli bir yeri olan ve altın tombakta sunulan şerbet, günümüzde sadece Ramazan aylarının sembolü olarak ikram edilen bir kültür mirasına dönüştü. Ramazan’ın en çok tercih edilen içecekleri için şerbetçiler de hazırlıklarını tamamladı.



"Normalde 23 küp satarken, Ramazan'da bu sayı 6 küpe çıkıyor"

40 yıldır babası ve dedesinden ona miras kalan şerbetçilik mesleğini sürdüren Adnan Yıldız, Osmanlı şerbetlerinin oruç zamanı susuzluğa çok iyi geldiğini belirterek Ramazan aylarında siparişlerinin çok arttığını söyledi. Atalardan kalan mirasını sürdüren Adnan Yıldız, "1980’den beri meyan kökü şerbeti yapıp satıyorum. Dede mesleğimiz. İçecekleri Ramazan ayında daha çok üretiyoruz, bu dönemde talep daha fazla oluyor. Onun haricinde reyhan ve limon şerbetlerini de yapıyoruz. Ramazan ayında taleplere yetişemiyoruz. Ürünlerin içinde katkı maddesi yok, hepsi organik. Vatandaşlardan bu içecekleri diğer asitli içeceklerden daha çok tercih etmelerini istiyorum. Ramazan ayında en çok tükettiğimiz meyan kökü şerbeti daha çok faydalı olduğundan dolayı biz bunu yetiştiremiyoruz. Normal günlerde 2 veya 3 küp satarken Ramazan ayında 6 küpe çıkıyor satışlarımız. Reyhan ve meyan şerbeti çok tercih ediliyor, limon şerbetini de özel siparişler olursa yapıyoruz” dedi.



"Şerbetler açlığa ve susuzluğu çok iyi geliyor"

Şerbetlerin tarifleri hakkında bilgi veren Yıldız, "Meyan kökünü tekneye bırakıyorsunuz daha sonra üzerine buzunu bırakıp dinlenmesini bekliyoruz. Dinledikten sonra soğuk suyunu koyup yarım saat daha bekliyoruz. Son olarak süzüp hazır hale getiriyoruz. Reyhan şerbeti ise su kaynatıp sonra ise kısık ateşte reyhanları taze bir şekilde yıkayıp o sıcak suyun içine atıyoruz yaz aylarında. Kış aylarında ise kurumuş reyhanı atıyoruz içine. Reyhanın rengi normalde yeşilimsi ya da mavimsi gibi görünür. Herkes kendi damak tadına göre şekerini ayarlayıp koyar. Son olarak ise limon ya da limon tozu atılır. Rengini ve lezzetini aldıktan sonra soğutulup hazır hale getirilir. Şerbetler susuzluğa ve tokluğa birebir, çok iyi geliyor. Aç karnına içtiğiniz zaman öğle ve ikindi vaktine kadar yemek yemeseniz açlık hissi vermez. Biz geçen yıl bardağını 1 buçuk liraya veriyorduk, ama benim için para önemli değil bana dua lazım. Yıllardır baba ve dede mesleği olduğu için ben bu işi bırakamıyorum sürekli bu işi yapıyorum” diye konuştu.

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