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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama

İHA

Elazığ’da uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama

Elazığ’da son bir hafta içinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2’sinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları neticesinde son bir hafta içerisinde uygulama gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 22 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli işlem yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sırasında ise 103 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 5 gram toz esrar, 2 adet sentetik ecza ele geçirildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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