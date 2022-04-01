Elazığ Belediyesi personelinden kan bağışına destek

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Elazığ Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Türk Kızılay’ı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek sağladı.

Elazığ Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına personelin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışı kampanyası ile kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunun insanlara aşılanması amaçlandı.

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