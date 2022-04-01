Kayıp down sendromlu Ruken, 5 saat sonra bulundu

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde kaybolan down sendromlu Ruken Özbek (6), evinin 9 kilometre uzağında jandarma ekiplerince 5 saatte bulundu.
Karakoçan'a bağlı Kalkankaya köyünde down sendromlu Ruken Özbek, dün sabah evinin önünde oynarken kayboldu. Ruken'i bulamayan yakınları, jandarmaya ihbarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'nca bölgeye çok sayıda ekip gönderildi, iz takip köpeği ve dronla da arama yapıldı. 5 saatlik aramanın ardından Ruken, evine 9 kilometre uzaklıktaki bölgede bulundu. Yürümekten yorgun düştüğü anlaşılan Ruken, jandarmanın kucağında sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Ruken, daha sonra ailesine teslim edildi. Aile de çocuklarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-04-01 14:47:17
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.