Kayıp down sendromlu Ruken, 5 saat sonra bulundu

Afyonkarahisar İmsakiye ile iftar ve sahur saati

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde kaybolan down sendromlu Ruken Özbek (6), evinin 9 kilometre uzağında jandarma ekiplerince 5 saatte bulundu.

Karakoçan'a bağlı Kalkankaya köyünde down sendromlu Ruken Özbek, dün sabah evinin önünde oynarken kayboldu. Ruken'i bulamayan yakınları, jandarmaya ihbarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'nca bölgeye çok sayıda ekip gönderildi, iz takip köpeği ve dronla da arama yapıldı. 5 saatlik aramanın ardından Ruken, evine 9 kilometre uzaklıktaki bölgede bulundu. Yürümekten yorgun düştüğü anlaşılan Ruken, jandarmanın kucağında sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Ruken, daha sonra ailesine teslim edildi. Aile de çocuklarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-04-01 14:47:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.