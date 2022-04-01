Elazığ’da öğrencilere SİBERAY tanıtıldı

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere SİBERAY çalışması tanıtıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından siber suçları gerçekleşmeden engelleyebilmek, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirgemek amacıyla SİBERAY farkındalık çalışması yürütülmeye devam ediyor. Bu çerçevede Şehit Nadir İpek ve Yıldızbağları ortaokullarında toplam 115 öğrenci ile okullardaki görevli öğretmenlere güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber suç ve siber zorbalık, siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verildi.

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