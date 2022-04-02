Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobilde bulunan sürücü yaralandı.

Kaza, Elazığ Malatya kara yolu Karaali köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 06 GE 2113 plakalı otomobil, Aydın İtak idaresindeki 23 DN 546 plakalı sepetli motosiklet ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Aydık İtak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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