Elazığ'da sokak basketbol turnuvası düzenlendi

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Fırat Üniversitesi BESYO bölümü öğrencisi Çağdaş Aktaş tarafından Elazığ’da sokak basketbolu turnuvası düzenlendi.

Elazığ’da basketbola ilgiyi artırmak, çocukların ve gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarabilmek amacıyla Fırat Üniversitesi öğrencisi Çağdaş Aktaş'ın organizasyonunda sokak basketbolu turnuvası düzenledi. Kültür Park basketbol sahasında düzenlenen turnuvaya 16 takım 50 sporcu katıldı. Turnuvada sıralamaya giren takımın sporcularına çeşitli hediyeler verildi.

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