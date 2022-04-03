BAL: Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 0 - Fırat Üniversitesi: 7

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 17. haftasında lider Fırat Üniversitesi GSK, deplasmanda karşılaştığı grup sonuncusu Bismil 21 Sportif Faaliyetler’i 70 mağlup etti.

Şampiyonluğu garantileyen ve Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’ta prestij maçlarına çıkan Fırat Üniversitesi GSK, 17. hafta maçında 1 puanla grubun son sırasında yer alan Bismil 21 Sportif Faaliyetler’le karşılaştı. Diyarbakır’ın bir diğer ekibi Bismil 1936 Gençlik ile Elazığ’da oynanan ve büyük olayların yaşandığı maçtan dolayı Bismil’de oynanan 17. hafta karşılaşmasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bismil İlçe Stadı’nda oynanan maçta yedek ağırlıklı bir kadroyla sahada olan Elazığ ekibi sahadan 70 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı. Fırat Üniversitesi GSK’ya galibiyeti getiren goller; 6. (penaltı) ve 79. dakikalarda Turan Ekici, 54. dakikada Ahmet Pırlant, 58. dakikada Ahmet Çelik (penaltı), 63. dakikada Muhammed İde, 70. dakikada Taner Çakmak ve 81. dakikada Birkan Doğan’dan geldi.

Fırat Üniversitesi GSK, normal sezonun son haftasında evinde 12 Bingölspor’la karşı karşıya gelecek.

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