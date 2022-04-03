Elazığ 1. Amatör Küme’de play-off eşleşmeleri belli oldu

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Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde playoff eşleşmeleri belli oldu.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde şampiyonluk yarışı nefesleri kesen 20212022 sezonu playoff eşleşmeleri netleşti. A Grubu’nda DSİspor ile İl Özel İdare, B Grubu’nda ise Aksaray Gençlik ve Sanayi Sitespor takımları playoffa yükselen takımlar oldu. Çapraz eşleşme sonucu; DSİspor ile Sanayi Sitespor, Aksaray Gençlikspor ile İl Özel İdare eşleşti. Yarı final aşamasındaki maçlar rövanş sistemiyle oynanacak. Final maçı ise tek maç sistemiyle oynanacak. Futbol İl Tertip Komitesi’nin kulüplerle yapacağı toplantı sonrası müsabaka tarihleri netlik kazanacak.

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