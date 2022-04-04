İcra yolu ile çocuk teslim uygulaması Elazığ'da son buldu



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin icra müdürlükleri tarafından yerine getirilmesi uygulaması son buldu. Artık bu işlemler, Adalet Bakanlığı'nca kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek.

TBMM tarafından kabul edilen ve 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 'çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması'na ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığı tarafından çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için valilikler ve belediyelerin desteği ile bazı kentlerde özel teslim merkezleri oluşturuldu.

Hazırlık aşamaları tamamlanan Elazığ'da da artık çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler, icra müdürlükleri tarafından değil, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek. Uzmanlar eşliğinde, çocuklar yararına dizayn edilen ve hazırlanan çocuk teslim merkezinde vatandaşlar bu işlemler için bir harç ve masraf yatırmak zorunda kalmayacak. Bütün giderler Adalet Bakanlığı'nın bütçesinden karşılanacak. Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan teslim merkezinde bu işlemler uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek rızaya dayalı olarak yerine getirilmeye çalışılacak.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-04-04 11:33:08



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