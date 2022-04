Op. Dr. Emre Yalçın: “Gebelerimiz aralıklı olarak da oruç tutabilir”

Gebelerin aralıklarla oruç tutabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emre Yalçın, “Bir gün tutup bir gün veya daha fazla gün ara verip tekrar oruç tutabilirler. Ancak gebelik şekeri, gebelik tansiyonu, çocukta su azalması, gelişme geriliği gibi durumları olan gebelerde biz oruç tutmayı önermiyoruz” dedi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emre Yalçın, Ramazan'da gebelerin en çok merak ettiği sorulardan birisi olan gebelik boyunca oruç tutabilir mi sorusuna yanıt verdi.

Ramazan ayında gebelerin oruç tutmasını genelleme yapmadan her gebeyi kendi içerisinde değerlendirmek gerektiğini ifade eden Medical Park Elazığ Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emre Yalçın, “Oruç yaklaşık 15 saat açlık ve susuzlukla yapılan bir ibadettir. 15 saat açlık ve susuzluk ister istemez gebe olmayan normal bireyleri bile olumsuz etkileyebilmektedir. Gebenin gebelikteki yükü hem ağırlık olarak hem de ihtiyaç duyduğu kalori ve sıvı miktarı yaklaşık 1,5 kat artmaktadır. Bu süreçte gebelerde yapılan çalışmalar aslında kısıtlıdır. Ancak yapılan çalışmalar bize oruç tutan gebelerde ek bir hastalık yoksa çocuk ve anne üzerinde olumsuz herhangi bir etkisinin olmadığını gösteriyor. Ancak burada önemli olan annenin oruca dayanıklı olup, olmama durumudur. Her gebe istisnasız olarak oruç tutar, herhangi bir zararı olmaz diyemeyiz. Burada her gebeyi kendi içerisinde değerlendirmek gerekiyor” diye konuştu.

“Gebelerimiz aralıklı olarak da oruç tutabilir”

Gebelikte uzun süreli açlıklarda şeker ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaştıklarını belirten Op. Dr. Yalçın, “Bu 15 saatlik açlık ve susuzluk süresince bu durum daha da şiddetli oluyor. Biz tabii ki her hastaya hekimine danışarak tutup, tutamayacağı konusunda fikir aldıktan sonra ibadetine karar vermesi taraftarıyız. Eğer ki gebelerde hiçbir problem yoksa yani düşük, kanama, çocukta gelişme geriliği, çocukta su azalması, gebelik tansiyonu ve şekeri gibi problemler yoksa oruç tutmalarında herhangi bir sakınca görmüyoruz. Anne en başta bir gün oruç tutar, eğer ki kendini kötü hissetmezse ve bebek hareketlerinde bir azalma hissetmezse, bulantı, kusma, çok ciddi şeker ve tansiyon düşmeleriyle karşılaşmaz ise ibadetine devam edebilir. Gebelerimiz aralıklı olarak da oruç tutabilir, bir gün tutup bir gün veya daha fazla gün ara verip tekrar oruç tutabilir. Ancak gebelik şekeri, gebelik tansiyonu, çocukta su azalması, gelişme geriliği gibi durumları olan gebelerde oruç tutmayı önermiyoruz. Zaten dinimizde hem gebe hem de emziren annelerimize bunu kaza yapma fırsatı verdiği için eğer riskli bir durum söz konusu ise biz bu durumda annenin ibadetini kaza yapmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

“Sahur yapmadan oruç tutmalarını kesinlikle gebelere önermiyoruz”

Oruç tutan annelerde günlük mutlaka kalori ve sıvı ihtiyacını iftar ile sahur arasında karşılaması gerektiğini aktaran Yalçın, “Mutlaka iftar ile sahur arasında 24 saat yetecek kalori ve sıvı miktarını dengeli bir biçimde alması lazım. Sahur yapmadan oruç tutmalarını kesinlikle gebelere önermiyoruz. Oruç tutacaksa sahurunu yaptıktan sonra niyet etmelerini öneriyoruz. Diğer bir konuda emziren anneler ile ilgili. Emziren anneler gebeliğin ağır yükünü atlattığı için oruçlarını daha rahat tutabilirler. Emziren annelerin süt miktarında bir azalma yoksa, çocuk yeteri miktarda beslenebiliyorsa oruç tutmalarında herhangi bir sakınca görmüyoruz. Ancak emzirme ile birlikte anne ciddi anlamda sıvı kaybetmekte bu sıvıyı eğer karşılayamıyorsa bu durumda emziren annelerimiz de ibadetlerini kaza yapabilirler” ifadelerini kullandı.

