Elazığ 1. Amatör Kümeden düşenler belli oldu

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Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde normal sezonun tamamlanması sonrası küme düşen takımlar belli oldu.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde 20212022 normal sezonu tamamlandı. PlayOff hattının belirlediği mücadeleler sonunda küme düşen takımlar da netlik kazandı. Sezon başı ligden çekilen Sürsürüspor ile Karakoçangücü’nün yanı sıra A Grubunda Beyhan Belediyespor, B Grubunda Adaletspor küme düşen takımlar oldu. Bu ekipler mücadelelerine önümüzdeki yıldan itibaren 2. Amatör Küme Futbol Liginde devam edecek.

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