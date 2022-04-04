Elazığspor, seriyi 5 maça çıkardı

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TFF 3. Lig 1. Grupta kümede kalma savaşı veren Elazığspor, son 5 maçında 11 puan topladı.

Son olarak deplasmanda karşılaştığı Hendekspor’u 30 gibi flaş bir skorla yenerek puanını 26’ya yükselten Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grupta 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Sancaktepe FK ve Kahta 02 Spor galibiyetlerinin ardından evinde Nevşehir Belediyespor ve F. Erbaaspor’la 22’lik skorlarla berabere kalan bordobeyazlılar, son 5 maçını 3 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamlamış oldu. Puanını 26 yapan bordobeyazlı ekibin, TFF 3. Lig 1. Grupta kalan maçlarının programı şöyle:

"Batman Petrolspor, Bld. Kütahyaspor (D), Arnavutköy Bld., Bursa Yıldırımspor (D), Fatsa Belediyespor."

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