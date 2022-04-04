Elazığ'da çığ önlemleri ve faaliyetleri toplantısı düzenlendi

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Türkiye’de çığ tehlikesine maruz kalan iller arasında yer alan Elazığ'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi çerçevesinde çığ önlemleri ve müdahale faaliyetleri toplantısı gerçekleştirildi.

AFAD toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu başkanlık etti. Düzenlenen toplantıda çığ tehlikesine yönelik alınacak tedbirler, çığ önleme ve çığa müdahale hazırlıklılarını değerlendirildi.

Toplantıya kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı.

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