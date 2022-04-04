Jandarmadan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı okullarda öğrencilere eğitimler vermeye devam ediyor. Bu nedenle ekipler Yarımca Köyü Ferro Krom İlkokulunda toplam 85 öğrenci 8 öğretmene, karşıdan karşıya geçiş kuralları, okul ve yaya geçitlerinin kullanımı, okul servis araçlarında hareket tarzları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, karayollarının yayalar tarafından emniyetli kullanılması ile genel trafik kuralları konularında trafik eğitimi verdi.

Aynı zamanda öğrencilere jandarma tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Jandarmanın anlattıklarını pür dikkat dinleyen öğrenciler, eğitim sonrası ekiplere teşekkür etti.

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