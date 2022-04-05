Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Antalya’da

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’ne yükselme maçları için Antalya’ya gitti.
Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu'nu ilk 4’te tamamlayarak Süper Lig'e yükselme playoff maçlarına katılmaya hak kazanan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, bu müsabakalar için Antalya’ya gitti. Takımın kulüp başkanı ve başantrenörü İsmail Bayraktar, playoff maçları öncesi yaptığı değerlendirmede, “Ligi hedeflediğimiz şekilde tamamladık. Şimdi Alanya’da PlayOff grup maçları oynayacağız. Burada oynanacak olan karşılaşmalar sonucunda ilk üç takım süper lige yükselecek. Biz bu hedefimize ulaşmak adına PlayOff grubu maçları öncesinde Kastamonu’da kamp yaptık. Kastamonu’daki kampımızı 4 Nisan’da tamamlayıp daha sonra Antalya’ya geçtik. 710 Nisan 2022 tarihleri arasına PlayOff maçlarımızı oynayacağız. Hedefimiz ilk üç takım arasında yer alıp Süper Lige yükselmek” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.