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Elazığ'daki damat dehşetinde vurulan çocuk yaşama döndürüldü (3)

DHA

Elazığ'daki damat dehşetinde vurulan çocuk yaşama döndürüldü (3)


TESLİM OLDU
Elazığ'da tartıştığı kayınvalidesi Zerife Doğan ile baldızı Gülay Doğan'ı öldüren seken kurşunlarla diğer baldızının oğlu 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ'ı da yaralayan Fırat Alan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Gözaltına alınan Fırat A.'nın işlemleri devam ediyor.(DHA)
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-04-05 16:26:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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