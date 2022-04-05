Elazığ'daki damat dehşetinde vurulan çocuk yaşama döndürüldü (3)

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

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TESLİM OLDU

Elazığ'da tartıştığı kayınvalidesi Zerife Doğan ile baldızı Gülay Doğan'ı öldüren seken kurşunlarla diğer baldızının oğlu 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ'ı da yaralayan Fırat Alan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Gözaltına alınan Fırat A.'nın işlemleri devam ediyor.(DHA)

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-04-05 16:26:52



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