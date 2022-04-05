Elazığ’da kaynanası ve baldızını öldüren bir çocuğu da yaralayan şüpheli yakalandı

Elazığ’da dün kaynanası ve baldızını öldüren 10 yaşındaki çocuğu da ağır yaralayan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün merkeze bağlı Sarayatik Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. isimli şüpheli iftara yakın saatlerde kayınvalidesinin evine gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aile içi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren F.A., belinden çıkardığı tabancayla kurşun yağdırdı. Olayda şüphelinin kayınvalide Zerif Doğan ve baldız Gülay Doğan hayatını kaybederken, evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip Demirbağ ise ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 kadının cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınları tarafından morgdan alınan anne ve kızın cenazeleri Rüstempaşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra asri mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi. Çocuğun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma yürüttü. Saklanabileceği tüm yerlere baskın düzenleyen ve görüşebileceği kişileri takibe alan ekiplerin çalışması sonuç verdi. Şüpheli F.A., 24 saat dolmadan yakalanarak gözaltı alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelin işlemleri sürüyor.

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