Elazığ'da çatı yangını

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, dün gece saatlerinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kültür Mahallesi Vali Fahribey Bulvarı'ndaki 4 katlı bir apartmanın çatısında dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çatının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-04-06 09:16:43



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