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DSİ Genel Müdürü Yıldız: "Elazığ’a 15 baraj ve 3 yeraltı depolaması kazandırdık"

İHA

DSİ Genel Müdürü Yıldız: "Elazığ’a 15 baraj ve 3 yeraltı depolaması kazandırdık"

Doğu’nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Elazığ’da ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda 87 adet tesis ile 2 milyar 850 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Elazığ’da son 19 yılda 15 baraj ve 3 yeraltı depolaması inşa ettik” dedi.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Elazığ’a son 19 yılda yapılan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi. Elazığ’a son 19 yılda devasa su yapıları inşa ederek hizmete sunduklarını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Elazığ’ın mümbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir. Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 19 yılda Elazığ’da inşa edilen 9 sulama tesisi ile 137 bin 220 dekar zirai arazinin sulamaya açıldı. Böylece Elazığ’da topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 205 Milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Elazığ’ımız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 7 adet sulama tesisi inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 7 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 178 bin 280 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Elazığ zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır” diye konuştu.
Doğu’nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Elazığ’da ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 87 adet tesis ile 2 milyar 850 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Yıldız, “Elazığ’da son 19 yılda 15 baraj ve 3 yeraltı depolaması inşa ettik. Diğer taraftan Elazığlı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Elazığ’ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Bu çerçevede 1 barajın yapım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Elazığ’da taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 47 adet taşkın koruma tesisi ile 45 yerleşim yeri ve 3 bin 569 dekar arazinin taşkından korunması sağlanmıştır. 3 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir” şeklinde konuştu.
Son 19 yılda, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri dahilinde toplam 471 bin 230 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını aktaran Yıldız, “Elazığ ilinde 6 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır. Elazığ’da son 19 yılda 8 adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 2 milyar kWh enerji üretimi sağlıyor, kurulu gücü 921 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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