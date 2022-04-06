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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyumcular ramazan sonrası düğünleri dört gözle bekliyor

İHA

Kuyumcular ramazan sonrası düğünleri dört gözle bekliyor

Elazığ’da Ramazan ayı olması nedeniyle durgun bir sezon yaşayan kuyumcular, dört gözle ramazan sonrası açılacak düğün sezonunu bekliyor.
Düğün, nişan ve sünnet merasimlerinde en çok alışveriş yapılan yerlerden olan kuyumcular, Ramazan ayı dolayısıyla durgun bir dönem yaşıyor. Hal böyle olunca kuyumcular, Ramazan ayı sonrasında yapılacak düğünleri dört gözle beklemeye başladı. Gurbetçilerinde gelmesiyle güzel bir sezon beklediklerini dile getiren kuyumcular aynı zamanda vatandaşları sahte altın karşı uyararak güvenilir yerlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

“Altın tabiri caizse yastık altı yatırım aracıdır”
Altın fiyatlarının Ramazan ayı girmesiyle yatay bir seyir içerisinde olduğunu belirten Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, “Düğün, nişan ve sünnet merasimlerinin olmadığı bir dönemde kuyumcuların en sakin olduğu dönem oluyor. İşlerimiz sakin bir şekilde devam ediyor. Düğün, nişan ve sünnet merasimlerinin bayramdan sonra başlaması, gurbetçilerin de gelmesi işlerimizin açılacağı anlamına geliyor. Biz altında seyrin her zaman uzun vadede yani yatırımcının her zaman uzun vadede kazanabildiğini, günübirlik hiç bir şekilde kazanç elde etmeyi düşünmemelerini söylüyoruz. Maalesef bizim vatandaşımız hep günübirlik düşünüyor. Bugün alayım yarın para kazanayım düşüncesi var. Böyle bir ticaret olmaz. Altın tabiri caizse yastık altı yatırım aracıdır. Bunun hasebiyle de önümüzdeki günler ve senelerde de biz altındaki yükselişi her zaman olduğu gibi yine bekliyoruz” dedi.
“Maruz kaldığımız olay, altın olmayan ürünün kuyumcuya satılmasıdır”
Sahte altına dikkat çeken Başkan Çakmakçı, “Tabi altın fiyatlarının yüksek olması ve teknolojinin gelişmesiyle altına benzetilen ve ürünlerin sayısının artış göstermesidir. Bu vatandaşı korkutmasın. Bizim burada Elazığ’da ya da Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir kuyumcu esnafı kalkıp da vatandaşa altın olmayan bir ürünü satamaz. Bunun denetlemeleri ve her türlü işlemleri odalar, dernekler tarafından yapılıyor. Sadece maruz kaldığımız olay, altın olmayan ürünün kuyumcuya satılmasıdır. Tabi bu sıkıntıdan dolayı da biz gerekli tedbirleri alıyoruz” diye konuştu.

“Ramazan Bayramı’ndan sonra piyasanın açılmasını bekliyoruz”
Ramazan dolayısıyla altın piyasasında genel bir durgunluk olduğunu aktaran kuyumcu esnafı Melih Kaçar, “Günlük yatırım amaçlı satışlarımız oluyor. Düğün mevsimi olmadığı için Ramazan Bayramı’ndan sonra piyasanın açılmasını bekliyoruz. Piyasamızda sahte altın satışları yapmak isteyen vatandaşlarımız oluyor. Onlar da bazen yanılarak almış oluyor. Bize getirip soruyorlar, bu altınlar sahte midir diye. Genelde müşteri mağazalarında satıldığı için biz kuyumcuları zor durumda bırakıyor. Vatandaş kendi bildiği güvenilir esnaftan alışveriş yapması lazım. Bayram dönüşü düğünlerin artmasıyla altın piyasasının açılmasını bekliyoruz. Geçen dönemde Covid19'un etkisi oldu. Bu yıl daha iyi bir piyasa bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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