Elazığ'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği baskında tarihi eser olduğu değerlendirilen 102 obje ve eşya ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen kılıç, hançer, tabanca, obje, taş, kutu, kolye ucu ve yüzüklerin olduğu 102 parça ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-04-06 12:10:39



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