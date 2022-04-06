Elazığ’da Cami ve Çocuk Buluşması Projesi

Elazığ'da sürdürülen Cami ve Çocuk Buluşması Projesiyle çocuklara ramazan ayının önemi anlatılıyor.



Elazığ İl Müftülüğü koordinesinde Camii ve Çocuk Buluşması Projesi sürüyor. Proje nedeniyle düzenlenen etkinliklerde 46 yaş arası Kur’an Kursu öğrencileri, ramazan ayını Camilerde karşılıyor. Programlarda çeşitli etkinlikler düzenlenerek ramazan ayı ve camiler hakkında bilgiler veriliyor. Ayrıca program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler de ikram ediliyor.

Kur’an’ın ahlakıyla geleceğe yön verecek nesiller yetiştirmek için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini ifade eden İl Müftüsü Selami Aydın, "Bu ulvî gayeye gönül veren aziz milletimize hizmet etmeye her zaman hazırız. Bu gaye doğrultusunda emek veren hocalarımızı, yavrularını ve bu yaşlarda Kur’an öğrenmeye teşvik eden anne, babaları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.