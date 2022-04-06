Elazığspor, maç biletlerini satışa sundu

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Elazığspor Kulübü, TFF 3. Lig 1. Grup’un 30. haftasında oynanacak olan Batman Petrolspor maçı biletlerini satışa sundu.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 30. haftasında lider Batman Petrolspor’la kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor’da, bu maçın biletleri satışa çıkarıldı. Elazığspor yönetim kurulunun aldığı karara göre; Batman Petrolspor maçı biletleri 5 TL’den satışa sunuldu.

Çarşamba günü itibariyle Elazığspor Store’den satışa sunulan maç biletleri, maç günü hem Elazığspor Store hem de stadyum girişindeki gişelerden temin edilebilecek.

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