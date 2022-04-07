Elazığ'da kurt sürüsü görüntülendi

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Elazığ'ın Maden ilçesinde kurt sürüsü görüntülendi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Maden ilçesinde 6 kurdun, çaya inerek su ihtiyaçlarını giderdiği anlar bir vatandaşın tarafından cep telefonuna kamerası ile görüntülendi. Su içen kurtlar, vatandaşları görünce kaçarak gözden kayboldu.

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