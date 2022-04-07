Yüksek Maden Mühendisi Hayri Günay, “ Maden sahasının iptal edilen ihalesi bir kez daha ilana çıkarılmıştır”

Elazığ maden sahasının iptal edilen ihalesi bir kez daha ilana çıkarıldığını belirten Elazığ Mermerciler Ve Madenciler Derneği Genel Sekreteri Yüksek Maden Mühendisi Hayri Günay, “05.04.2022 tarihinde yeni bir ihale ilan edilmiştir. İhale tarihi yasal sınırlar içerisinde ihalenin yapılacağı en erken tarih olan 15 günlük sınıra uygun olarak yine yangından mal kaçırır gibi 21.04.2022 tarihine alınmıştır” dedi.

Elazığ Mermerciler Ve Madenciler Derneği Genel Sekreteri Yüksek Maden Mühendisi Hayri Günay, maden sahası hakkında açıklamalarda bulundu.

Hayri Yılmaz, “Gerek yerel ve gerekse ulusal basınında yer alan ve Elazığ gündemini meşgul eden Elazığ Maden sahasının iptal edilen ihalesi bir kez daha ilana çıkarılmıştır. Bilindiği üzere Elazığ, Adıyaman İlleri dahilinde bulunan ER:3419460 Sayılı IV. Grup Maden Sahasının Uç Ürün Ve Yan Uç Ürün Üretimine Yönelik Tesis Şartlı İhale’si 09.02.2022 tarihinde yayınlanmıştır. Yayınlanan ihale ile ilgili mahkeme sürecinin devam etmesiyle beraber ilgili ihale iptal edilmiş, ilgili ihale metni güncellenerek 05.04.2022 tarihinde yeni bir ihale ilan edilmiştir. İhale tarihi yasal sınırlar içerisinde ihalenin yapılacağı en erken tarih olan 15 günlük sınıra uygun olarak yine yangından mal kaçırır gibi 21.04.2022 tarihine alınmıştır. Daha önce de belirttiğimiz üzere sahanın gerçek değerini bulabilmesi, hem ülkemize hem de şehrimize daha büyük faydalar sağlayabilmesi adına belirli taleplerimiz olmuştu. Bunların başında gelen ihaleye tam katılımın sağlanarak rekabetin gerçek anlamda oluşması için ihale tarihinin iki ay ertelenmesi ile hem sahada bulunan kaynağın daha gerçekçi olacak şekilde ortaya konması sağlanacak hem de ihaleye daha detaylı bir hazırlık sağlanmasının önü açılacaktı” diye konuştu.

Ancak yeni ihale için verilen sürenin olabilecek en erken tarihte verildiği dile getiren Yılmaz, “Böylece detaylı bir hazırlık sağlanmasının önü kapatılmıştır. Halkımızın ve yöneticilerimizin diğer bir talebi olan ihale şartlarından “mevcut tesis kapasitesinin artırılması” ifadesinin çıkarılarak sadece ‘yeni tesis kurulması’ hükmünün getirilmesi de yine karşılıksız bırakılmış, yörenin insanının zararına olabilecek şekilde mevcut tesisi olan firmalar lehine bir ortam oluşturulmuştur. Güncel ihale şartnamesinde uygulanan düzenlemelere göre devlet gelirini 1012 kata çıkaracak olan ihale yönteminin değiştirilerek sahanın gelirden (cirodan) pay alınması usulü ile açık artırmaya çıkarılması ve devlete en çok payı verecek firmanın sahayı alması isteğimiz de görmezden gelinmiş yeni ihale metninde dikkate alınmamıştır” diye konuştu.

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