BAL 1. Bölgede normal sezon tamamlanıyor

Bölgesel Amatör Liginde 20212022 normal sezonu hafta sonu oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grupta şampiyonluğu garantileyen D. Fırat Üniversitesi GSK, normal sezonun son haftasında 9 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’te 12 Bingölspor’u ağırlayacak. Haftalar öncesinden grup şampiyonluğu belli olan bordobeyazlı ekip ile şampiyonluk için yarıştığı rakibi 12 Bingölspor’u karşı karşıya getirecek olan maça Gençlik Merkezi sentetik saha ev sahipliği yapacak.
Gruptaki diğer Elazığ takımlarından Yolspor 10 Nisan Pazar günü saat 13.00’da Dersimspor’la deplasmanda, Kovancılarspor ise evinde Bismil 1936 Gençlikspor’la karşı karşıya gelecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.